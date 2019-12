Um der Landflucht entgegenzutreten, wird kräftig in Tirols Gemeinden investiert. In diesem Jahr waren es insgesamt rund 113 Millionen Euro, die die Landesregierung auf Antrag von Gemeindelandesrat Johannes Tratter in die Hand nahm. Das Geld floss unter anderem in Bildungseinrichtungen und Verkehrsinfrastrukturen.