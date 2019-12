Euroklassen-Verbote verschärft

Eingeschränkt wird auch die Fahrzeugklasse, für die eine Ausnahme des Verbotes besteht. Waren bisher alle Lkw der „Euroklasse 6“ ausgenommen, so gilt dies nur noch für die neuesten Fahrzeuge dieser Klasse, also für jene, die ab dem 1. September 2018 erstmalig zugelassen wurden. Für den Ziel- und Quellverkehr gibt es in den kommenden Jahren ebenfalls Änderungen. So gelten die Ausnahmen des Fahrverbotes für Lkw der „Euroklasse 4“ ab 1. Jänner 2020 und Lkw der „Euroklasse 5“ ab 1. Jänner 2023 nicht mehr.