Daher verstärkt die Polizei am Silvesterabend die Kontrollen und ruft noch einmal die Gesetzeslage in Erinnerung: Generell dürfen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenanstalten, Alters- und Erholungsheimen sowie Tierheimen und -gärten nicht verwendet werden. Das gilt auch außerhalb des Ortsgebietes! Die Verwendung pyrotechnischer Gegenstände in der Nähe von Tankstellen ist ebenso untersagt.