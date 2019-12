Alles Berufssparten haben Probleme

Auch bei der Wirtschaftskammer ist man skeptisch: „Es gibt ja praktisch in allen Berufssparten Probleme, qualifiziertes Personal zu finden - das liegt zum einen an der demografischen Entwicklung und zum anderen am ungebrochenen Drang in die höheren Schulen“, sagt Direktor Karl-Heinz Dernoscheg. Wie eklatant der Fachkräftemangel ist, zeigt ein Beispiel aus Hartberg: Auf 50 offene Stellen für Elektrotechniker kamen im September nur fünf arbeitslos gemeldete Fachkräfte.