Sein rechter Fuß hing nur noch an einem Hautlappen - nachdem furchtbaren Unfall des dreijährigen Alexander in Pfaffing zittert die Familie um die Zukunft ihres Sonnenscheins. Im Gespräch mit der „Krone“ erzählt Großvater und Augenzeuge Johann Konrad (55), dass die Familie wegen dem Drama am Boden zerstört ist.