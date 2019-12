Elena Fanchini ist zurück! Nachdem sie 2018 an Darmkrebs erkrankt war und sich im gleichen Jahr ein Wadenbeinbruch zugezogen hatte, musste sie immer wieder aufstehen. Nun will sie aber Ski fahren und bald in den Weltcup zurückkehren. In Montecampione zu Weihnachten war es so weit: Elena Fanchini (34) stand endlich wieder auf Skiern.