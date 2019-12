Käfighaltung für Legehühner

Auch die letzten Überbleibsel der Käfighaltung für Legehühner werden verboten. In Österreich werden ausgestaltete Käfige mit dem 2020 in Kraft tretenden Verbot endgültig Geschichte sein, wobei nur noch ein Prozent der Hühner in Österreich derart grausam gehalten werden. In anderen europäischen Ländern sieht es aber noch ganz anders aus: In Litauen leben jährlich 96 Prozent bzw. 2,67 Millionen Hennen in Käfigen, in Spanien 88 Prozent bzw. 41 Millionen.