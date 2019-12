Alle zwei Minuten rückten die blau-gelben Rettungsdienste über die Weihnachtsfeiertage durchschnittlich zu einem Einsatz aus. Im Vergleich zum vergangenen Jahr stieg die Zahl mit 2600 Einsätzen sogar noch um 25 Prozent an. Mit insgesamt 860 Notfällen war der heurige Heilige Abend generell einer der einsatzstärksten Tage der letzten Jahre. Auch der Christtag kratzte mit 856 Einsätzen an einem neuen Negativrekord - und immerhin 800 Mal schrillten auch am Stephanitag die Pager in den Dienststellen der Blaulicht-Organisationen. „Besonders auffällig war dabei, dass rund zwei Drittel aller Notfälle durch akute Verschlechterungen der Gesundheit wie Herz-Kreislauf-Probleme bedingt war“, heißt es seitens der Rettungskräfte.