Abseits der hohen Brandgefahr, warnt das Landesfeuerwehrkommando wieder pünktlich vor dem Jahreswechsel auch vor dem Einsatz von illegalen Böllern und Silvesterraketen. Die meist im ehemaligen Osten erworbenen Knallkörper verfügen oftmals über eine zehnmal so hohe Füllmenge als rechtlich erlaubt, bis zu 80 Gramm Schwarzpulver werden häufig verzeichnet. „Diese Menge entwickelt eine Sprengkraft, die einer militärischen Handgranate in der Wirkung ähnelt“, so die Experten.