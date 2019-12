„Gott sei Dank haben wir die Dame so bald gefunden“, sagt Klaus-Dieter Kurbauer, Kommandant der Feuerwehr Grein. Eine Nacht im Freien hätte schlimmere Folgen für die Demenzkranke gehabt. Am Donnerstagnachmittag war die 84-Jährige vom Bezirksaltenheim Grein ausgebüxt, die Pflegekräfte schlugen sofort Alarm. „Wir bildeten vier Suchtrupps mit je acht Mann, suchten den Raum ums Altenheim ab“, so Kurbauer. Nach 45 Minuten wurde die Dame nicht weit entfernt auf einem Parkplatz, versteckt hinter einem Auto, gefunden. Unverletzt, aber stark unterkühlt.