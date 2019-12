Ihr glockenheller Gesang erfüllt beinahe jeden Ort in Österreich mit Freude: Bis zum 6. Jänner (Heilige Drei Könige) sind seit Freitag mehr als 85.000 Mädchen und Buben unterwegs, um mit dem „Bethlehem-Sternträger“ als Caspar, Melchior und Balthasar symbolisch milde Geldgaben für Notleidende zu erbitten. Freitagmittag besuchten zum Auftakt rund 150 Sternsinger Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. „Die Dreikönigsaktion ist ein gelebtes Zeichen für Nächstenliebe und Solidarität“, so Sobotka. „Ich sehe darin einen sichtbaren Beweis für zivilgesellschaftliches Engagement in Österreich.“