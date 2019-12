Seit dem Start des digitalen Mobilfunks ist in Österreich kein Jahreswechsel ohne neues Rekordergebnis vergangen. Waren es Anfang des Jahrtausends noch die SMS, sind es heute vor allem Gespräche bzw. Nachrichten via Video, die die Netze in den Silvesternächten auf den Prüfstand stellen, so das Forum Mobilkommunikation (FMK) am Freitag.