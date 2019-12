Bei normaler Fahrweise bin ich auf einen Durchschnittsverbrauch von 27,6 kWh/100 km gekommen, das wären also rechnerisch knapp 300 Kilometer (nach WLTP werden 390 km angegeben). Allerdings würde ich mich nicht trauen, das bis zum letzten „Tropfen“ auszureizen. Das Navi plant Ladestopps allerdings durchaus bei ein paar Prozent Rest-Akku - blöd, wenn man dann unterwegs etwas mehr aufs „Gas“ steigt, als das Auto erwartet. Die gute Nachricht: Mit der „Mercedes me“-Ladekarte kann man an unzähligen Ladesäulen verschiedenster Anbieter „roamen“, man wird also in aller Regel nicht saftlos liegen bleiben, wenn man nicht vergisst, das Navi zu aktivieren. Ob man dann unbedingt eine Station findet, an der der EQC die maximal möglichen 110 kW saugt (die ihm 80 Prozent Ladestand in 40 Minuten bescheren), ist allerdings eine andere Frage. An einer 22-kW-Wechselstromsäule fasst er nur 7,4 kW aus. Man braucht keinen Taschenrechner, um herauszufinden: Das dauert.