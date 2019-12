Ein 56-Jähriger ist nach zwei Diebestouren durch 30 Kirchen in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich Anfang Dezember in St. Wolfgang (Bezirk Gmunden) festgenommen worden. Polizisten fassten ihn, nachdem er vom Mesner beim Diebstahl erwischt wurde. Der Ungar hatte ein selbst angefertigtes Werkzeug sowie Banknoten und Münzen bei sich, berichtete die Landespolizeidirektion OÖ am Freitag.