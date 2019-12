Nichts wie weg!

Wer allerdings auf Nummer sicher gehen will, parkt sein Auto am besten abseits vom Trubel. Am sichersten steht es in einer Garage. Wer keine eigene hat, weicht für diese eine Nacht auf ein öffentliches Parkhaus aus. Steht auch dieses nicht zur Verfügung, sollte man in einer möglichst menschenleeren Gegend parken. Recht ruhig geht zum Jahreswechsel zum Beispiel in Gewerbegebieten zu. Möglicherweise fällt dort eine ausgebrannte Rakete aufs Dach, doch das Schadenspotenzial solcher Irrläufer ist gering.