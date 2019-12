Zahlreiche weitere GPS-Störungen entdeckt

Die NGO SkyTruth, die Umweltschäden auf Basis von Satellitenbildern protokolliert, hat ähnliche Beobachtungen an 20 anderen Orten an Chinas Küste gemacht. Nähert sich ein Schiff bis auf einige Kilometer, fängt das GPS an Bord an, verrückt zu spielen, und die Positionsdaten springen in Kreise, in denen die Schiffe - bzw. deren Positionsdaten - festhängen.