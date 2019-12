Die Polizei wurde am 26. Dezember um 22 Uhr von einem Brandereignis in Taufkirchen an der Trattnach verständigt. Beim Eintreffen am Brandort war die Feuerwehr bereits mit Nachlöscharbeiten bei zuvor in Brand geratenen Pkw beschäftigt. Es konnte erhoben werden, dass aus bisher unbekannter Ursache ein abgestellter Pkw gegen 21.30 Uhr zu brennen begann und sich das Feuer auf einen weiteren Pkw ausbreitete. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Gebäude konnte durch die Freiwillige Feuerwehr verhindert werden.