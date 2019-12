Über Weihnachten sind nach griechischen Angaben 204 Migranten aus Booten in der Ägäis aufgegriffen worden. Die Menschen seien von der türkischen Küste aus in Richtung der nur wenige Kilometer entfernten griechischen Inseln gestartet, teilte die Küstenwache am Freitag mit. Es seien sowohl Boote der griechischen Küstenwache als auch der europäischen Grenzschutzagentur (Frontex) im Einsatz gewesen.