In Eisgarn im Waldviertel liegt der Biohof von Familie Österreicher. Rund 80 Lämmer werden jedes Jahr hier geboren, doch nicht alle werden von ihren Müttern angenommen. Wie auch Lämmchen „Brauni“. Eine Praktikantin, die am Hof mithalf, hat den Vierbeiner zwei Wochen lang am Arm getragen, bis seine kleinen Beine stabil genug waren. Das sehr menschenbezogene Lamm sucht jetzt ein neues Zuhause.