Speeddating beim Wiener Silvesterpfad

Speed-Dating in Begegnungszone

Bei der Begegnungszone „Friends in Vienna“ bei der Löwelstraße kann man beim Speed-Dating neue Bekanntschaften schließen. Jeder, der mitmacht, bekommt einen Gutschein für ein Glas Sekt an der „Bussi-Bar“. Im Vordergrund soll dabei jedoch nicht die Partnersuche stehen, sondern neue Freundschaften, so eine Stadt Wien Marketing-Sprecherin im Gespräch mit der APA.