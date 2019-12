Beim 2:0-Sieg am vergangenen Sonntag gegen Genk gab’s für Peter Zulj ein kleines Weihnachtsgeschenk - der Mittelfeldspielerstand in Anderlechts Startelf. Es war die Ausnahme, ist nicht die Regel. Denn: In den letzten drei Monaten hatte Zulj meist auf der Bank Platz nehmen müssen, mehr als Kurzeinsätze waren nicht drinnen gewesen. Eine unbefriedigende Situation, die auch seine EURO-Teilnahme gefährdet. Als Edelreservist war zuletzt auch der Platz im Team von Franco Foda futsch. Sein letzter ÖFB-Einsatz: Beim 2:4 gegen Israel in März.