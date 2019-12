Spätestens jetzt kann man von einer Serie sprechen: Am Stephanitag ist erneut ein Hund vor einem Supermarkt in Wien entführt worden. Dieses Mal traf es „Daisy“, eine Biewer-Yorkshire-Terrier-Mix-Hündin. Auffällig: Wie auch der am 10. Dezember vor einem Geschäft entführte und seither vermisste „Dino“ handelt es sich um einen kleinen, hellen Hund. Während die Suche nach den Tieren auf Hochtouren läuft, wird eindringlich an Hundebesitzer appelliert: „Bitte lassen Sie Ihren Hund auf keinen Fall vor einem Supermarkt alleine warten!“