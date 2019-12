Das sind Bilder, die ansonsten nur in Hollywood-Filmen zu sehen sind: Der Stürmer von West Ham, Michail Antonio, crashte mit seinem Lamborghini Huracan (Wert etwa 245.000 Euro) in mehrere Mülltonnen in einem Privat-Garten in Süd-London (im Video oben). Und er stieg als Schneemann verkleidet aus dem Auto! Antonio überstand den Unfall am 24. Dezember unverletzt. Am zweiten Weihnachtstag war er schon auf dem Feld und erzielte beim 1:2 gegen Crystal Palace das einzige Tor der Hammers.