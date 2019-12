In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Es ist eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes, die sich am 26. Dezember 2004 im Indischen Ozean ereignet. Ein Seebeben der Stärke 9,1, dessen Epizentrum sich gut 80 Kilometer vor der Küste der indonesischen Insel Sumatra befindet, löst einen gewaltigen Tsunami aus. Insgesamt wird die Katastrophe weit über 200.000 Menschen das Leben kosten, alleine rund 150.000 davon in Indonesien. Im Dezember verbringen zudem gerade viele Touristen ihren Weihnachtsurlaub im betroffenen Gebiet. Für viele der Urlauber enden die Ferien fatal - auch 86 Österreicher kommen während der Tsunami-Katastrophe 2004 ums Leben.