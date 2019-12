Kreutzer erwartet, dass in einigen Jahren eine „natürliche Grenze“ beim Internethandel erreicht werde, weil der Online-Anteil in manchen Warengruppen bereits sehr hoch sei. Wenn Beratung, Service und Geschäftsatmosphäre im Laden passe, dann habe der stationäre Handel „eine große Berechtigung“. In größeren Städten könnten Händler mit weiterer Spezialisierung auf die Konkurrenz durch den Online-Handel reagieren, in kleineren Orten sei dies aber nicht möglich. Der Handelsexperte verweist aber noch auf eine andere Entwicklung: Zahlreiche Händler in Ortszentren seien in den vergangenen zehn Jahren durch Fachmarktzentren und Shoppingcenter am Stadtrand umsatzmäßig „ausgeblutet“ worden. „Das hat mehr geschadet als der Online-Handel.“