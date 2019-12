Drehgenehmigung in Hotel gab es nur gegen Statistenrolle für Trump

Der damalige Immobilienmogul hatte kurz zuvor das New Yorker Plaza Hotel gekauft, in dem die Dreharbeiten stattfanden. Wie der Schauspieler Matt Damon in einem Interview des „Hollywood Reporter“ von 2017 sagte, gestattete Trump den Fortgang der Dreharbeiten nur unter einer Bedingung: Er wollte selbst in dem Film zu sehen sein.