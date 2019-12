In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Am 25. Dezember 1961 kommt in Wien der Filmregisseur und Drehbuchautor Stefan Ruzowitzky zur Welt. Ruzowitzky studiert Theaterwissenschaft und Geschichte an der Universität Wien und beginnt bereits in jungen Jahren Musikvideos für international renommierte Künstler zu drehen. Der große internationale Durchbruch gelingt Ruzowitzky mit dem Film „Die Fälscher“, für den er 2008 bei den Academy Awards - als erster österreichischer Beitrag überhaupt - die begehrte Trophäe in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ gewinnt.