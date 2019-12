Kunden von Drei (Hutchison) können derzeit in der Linzer Innenstadt, in Pörtschach, Wörgl, Leoben sowie in Teilen von Graz und Wien 5G nutzen, seit September gibt es dafür einen Tarif. Seitdem ist 5G in den versorgten Gebieten für Privat- und Business-Kunden verfügbar, Kundenzahlen nennt das Unternehmen derzeit nicht.