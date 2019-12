„Die Autoren warn doch alle auf Crack“

Die erste Reise führte Silbereisen in seiner Rolle als Kapitän Parger nach Antigua. Ebenfalls mit an Bord waren Sarah Lombardi, Joko Winterscheidt und Harald Schmitt. Auch sie bekamen ihr Fett auf Twitter ab: „Florian Silbereisen wird Kapitän, während Harald Schmidt die Silberhochzeit von Uschi Glas organisiert. Als die Situation zu eskalieren droht, erscheint Joko, um die Lage zu retten. Währenddessen singt Sarah Lombardi ein Lied. Die Autoren waren doch alle auf Crack“, so ein User.