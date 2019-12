Persönliche Lebenssituation entscheidet

An erster Stelle entscheidet die persönliche Stimmung und Lebenssituation und nicht etwa die politische Lage Österreichs oder die Einkommensverhältnisse bzw. die Arbeitsplatzsituation darüber, ob man optimistisch oder pessimistisch in das kommende Jahr geht. Weltpolitische Probleme wie etwa der Klimawandel bereiten den Österreichern persönlich keine nennenswerten Sorgen. So wurde der Themenkomplex Umwelt nicht einmal von jener Gruppe genannt, die wenig zuversichtlich in die Zukunft sieht.