Sieben Spiele sieglos

Trapp kann die Erholung gut gebrauchen. Er und das Hütter-Team blieben in der deutschen Bundesliga zuletzt sieben Spiele in Folge sieglos. Trapp selbst war zuletzt wegen einer Schulter-Operation allerdings außer Gefecht. Im Winter-Trainingslager, ab 2. Jänner in Florida, will er wieder angreifen. Am 18. Jänner geht‘s wieder los, da gastiert die Eintracht bei Hoffenheim.