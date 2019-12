Am späten Donnerstagnachmittag waren Vater und Tochter in ihrem Campingmobil in Vils unterwegs. Aus derzeit noch gänzlich ungeklärten Umständen verlor der 50-Jährige während der Fahrt das Bewusstsein. „Er geriet auf die Gegenfahrbahn, schlitterte in weiterer Folge einen rund 80 Zentimeter tiefen Straßengraben entlang gegen eine Felswand“, berichtet die Polizei über die ersten Informationsstand.