Am Nachmittag des Christtags geriet ein Pkw auf der Südautobahn in Brand. Der 36-jährige Lenker, in dessen Fahrzeug sich auch seine Frau, zwei Töchter und drei Hunde befanden, reagierte geistesgegenwärtig und lenkte den Wagen von der Autobahn auf einen Firmenparkplatz. Niemand wurde verletzt, der Pkw brannte aber aus.