Kinder müssen in der Bauphase in Container

Die Kinder werden in diesen zwei Jahren in Containern unterrichtet. Dafür wird der Neubau in der Nähe des bestehenden Platzes alle Stücke spielen und auf dem neuesten pädagogischen und technischen Stand sein. So soll auch die Turnhalle als Mehrzweckhalle dienen und den Vereinen der Gemeinde Unterschlupf bieten – auch Theaterstücke sollen aufgeführt werden können.