Für Weltfußballer und Rekord-Torjäger Lionel Messi wird das Tore-Schießen immer uninteressanter! „Wenn ich jetzt auf das Feld laufe, denke ich immer weniger an Tore und immer mehr an das Spiel an sich“, verriet der Profi des FC Barcelona in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der spanischen Profi-Liga (La Liga).