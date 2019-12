Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wollte und konnte nicht länger zuschauen: Er will im Bürgerkrieg in Libyen an der Seite der westlibyschen Regierung in Tripolis gegen Ostlibyen unter General Khalifa Haftar militärisch eingreifen. Damit könnte Erdogan einen Stellvertreterkrieg wie jenen in Syrien lostreten.