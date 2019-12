Es ist wie in allen Fasnachtshochburgen: Wäre doch bei einem Ball so viel los wie bei der Fasnachtsvollversammlung. Die letzte Männerbastion strömte am Donnerstag in den Telfer Rathaussaal, um zu eruieren, ob man wirklich in die Fasnacht geht. Nach dem ohrenbetäubenden „Fasnacht bleib do“ steht das Schleicherlaufen am 2.2.2020.