„Offen – freiwillig – vertraulich“ lautet das Motto der Tiroler Schulsozialarbeit, die seit 2008 an den Neuen Mittelschulen ausgebaut wird. Im ganzen Land ist das Angebot bereits an 26 Standorten verfügbar, seit Mai 2015 auch an den Neuen Mittelschulen Egger-Lienz, Lienz-Nord und Nußdorf-Debant in Osttirol. 534 Schülerinnen und Schüler von dort bewerteten kürzlich in einer Online-Befragung das Angebot.