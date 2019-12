Am Heiligen Abend machte ein 51-Jähriger aus Krefeld im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen wohl den Fund seines Lebens: Auf der Straße entdeckte der Mann einen Rucksack, in dem sich nicht nur einige Weihnachtsgeschenke, sondern auch noch 16.000 Euro Bargeld befanden. Der ehrliche Finder brachte den Rucksack zur Polizei - und ging in seiner Selbstlosigkeit sogar noch einen Schritt weiter ...