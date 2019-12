Es geht um den Straßenabschnitt „Halsgraben“, in dem die Straße um ca. 40 bis 50 Höhenmeter ansteigt. Aufgrund der schwierigen geologischen Verhältnisse gibt es immer wieder Rutschungen. Mit Start am 24. September 2018 wurde die B120 auf einer Länge von rund 1,8 Kilometern ausgebaut und mit einem Entwässerungssystem versehen. Zitat aus der Projektbeschreibung: „Besonders die kontrollierte Fassung und Ableitung der Hangwässer wird zukünftig für eine großräumige Stabilität des Geländes sorgen.“ Bisherige Kosten: fast neun Millionen Euro. Die Hauptarbeiten im Halsgraben dauerten von 18. Februar bis zum 19. Dezember 2019, der Bereich war komplett für den Verkehr gesperrt. Mehr als 5000 Lenker mussten eine Umleitung fahren, Staus waren an der Tagesordnung.