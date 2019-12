Ein 29-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 26. Dezember gegen 12.45 Uhr mit dem Abpumpen von Gülle beschäftigt. Dabei hielt sich sein dreijähriger Sohn in unmittelbarer Nähe auf. Als sich gerade die Seilwinde des sogenannten Mist-Schrapper automatisch einschaltete, geriet das Kleinkind zu nahe an das am Boden laufende Stahlseil, wurde von diesem erfasst und gegen die Seilwinde gedrückt.