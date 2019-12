Pool wieder geöffnet - nur tragischer Unfall?

Das betroffene Schwimmbecken ist nur eine Schwimmanlage von vielen in dem Resortkomplex. Angenblich war diese nicht stark frequentiert, da dieser Pool im Gegensatz zu anderen nicht geheizt wird. Der Resortbetreiber CLC World Resorts and Hotels veröffentlichte bereits am 25. Dezember eine Stellungnahme, in der - trotz der Annahme, dass eine Pumpe schuld an den Todesfällen ist - bestätigt wurde, dass der Pool wieder benutzt werden darf: „Die Guardia Civil hat eine vollständige Untersuchung durchgeführt und formelle Genehmigungen zur Wiedereröffnung des Pools erteilt, da sie keine Bedenken in Bezug auf den Pool oder die geltenden Verfahren festgestellt hat. Das lässt uns glauben, dass es sich um einen tragischen Unfall handelt, der alle in Schock versetzt hat.“