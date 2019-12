In dieser Folge von Red Bull Salzburgs Doku-Reihe „JEDER.MANN - Des is Soizburg“ bekommt der Zuseher einen Eindruck davon, wie die Super-Saison von den Bullen losgegangen war, Mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Rapid und mit einem Spiel, an das sich viele sehr gerne erinnern, das 3:5 gegen Chelsea. Wie man im Video sieht, kam selbst der Salzburger-Ultra-Capo nicht umhin, ganz optimistisch in die Zukunft zu blicken.