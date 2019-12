Am Sonntag erweisen sich in den Niederungen des Nordens und Ostens sowie in den Tälern und Becken des Südens Nebel- und Hochnebelfelder oft als zäh, am Nachmittag kann sich aber auch hier die Sonne zumindest kurzzeitig etwas behaupten. In den restlichen Landesteilen ziehen zeitweise Wolkenfelder durch, insgesamt überwiegt aber oft der freundliche Eindruck. Der Wind weht schwach, anfangs mitunter auch mäßig aus West bis Nordwest. Die Frühtemperaturen betragen minus acht bis plus drei Grad, die Tageshöchstwerte minus zwei bis plus acht Grad mit den höheren Werten in den mittleren Lagen des Westens.