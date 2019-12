Die Briten sind very amused! Nicht nur, dass Familie Cambridge am 25. Dezember doch noch den erhofften Weihnachtsgruß an die Fans sendete, war die beim Volk überaus beliebte Familie - mit Ausnahme des jüngsten Sohnes Louis (1) - auch bei der traditionellen Weihnachtsmesse der Royals zu Gast. George und dessen Schwester feierten heuer in Sandringham ihr umjubeltes Debüt. Die erst vierjährige Charlotte bewies dabei, dass sie mit den Gepflogenheiten einer „richtigen“ Prinzessin schon vertraut ist: Formvollendet wie Mama Kate knickste sie vor der Queen - und sorgt damit über die Grenzen Englands hinaus für Entzücken!