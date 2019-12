Der Grinch, eine grüne, grummelige Kreatur, ist bekannt dafür, Weihnachten nicht viel abgewinnen zu können. Also beschließt er, das Fest zu stehlen. Ob sich dieser - äußerst reale - Verkleidete, der in der US-Stadt Racine (Wisconsin) in einem Polizeiauto landete und sein Vorhaben wohl nicht in die Tat umsetzen konnte, an Jim Carreys Erfolgsfilm orientierte? Kaum arretiert, ruft er jedenfalls zu weihnachtlicher Menschlichkeit und Mitgefühl aus dem Polizeiauto heraus auf - allerdings vergeblich ...