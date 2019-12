Lage leicht verbessert

Zwar besserte sich die Lage im Vergleich zum Heiligen Abend, dem ersten Weihnachtsfeiertag und dem Reise-Wochenende vor den Feiertagen ein wenig, ein Ende des Streiks ist aber nicht in Sicht. Am Donnerstag waren neben den zwei vollautomatischen Metro-Linien immerhin sieben weitere Linien zu den Stoßzeiten am Morgen und am Abend in Betrieb. Der 26. Dezember ist nicht in ganz Frankreich ein Feiertag.