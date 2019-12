Tiere leiden

Auch leiden Tiere alljährlich unter den lauten Krachern. Die Pfotenhilfe appellierte am Stephanitag in einer Aussendung an Tierfreunde, ihre Haustiere zu Silvester nicht unbeaufsichtigt im Garten und auch nicht alleine zu Hause zu lassen, sondern mit ihnen gemeinsam einen normalen, ruhigen Abend zu verbringen. „Mehr Streicheleinheiten als sonst können nicht schaden, besonders wenn es auf Mitternacht zugeht“, heißt es in der Aussendung.