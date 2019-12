Nur mehr zweimal schlafen - dann brennt das Hallenparkett. Und zwar im Grazer Sportpark, wo die Stars von einst wieder dem Leder nachjagen. Der Spaß am Hallenfußball steht beim Legendenturnier im Vordergrund - doch die älteren Semester brennen noch immer vor Ehrgeiz. Sturm-Ikone Mario Haas sagt vor dem Bandenzauber: „Ich hab extra schon zweimal in der Halle gespielt, um in den Rhythmus zu kommen. Wir wollen den Titel unbedingt verteidigen. Aber wir wissen - die Konkurrenz schläft nicht.“