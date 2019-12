Weil ein 20-Jähriger am Nachmittag des Christtages heftigen Widerstand gegen seine Festnahme leistete, hat sich ein Polizist in Wien-Leopoldstadt den Finger gebrochen. Laut Polizeisprecherin Irina Steirer waren die Beamten auf den jungen Mann in der Heinestraße aufmerksam geworden. Er habe sich verdächtig verhalten, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde.